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15 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Çebi için mesaj yayınlandı

Çebi için mesaj yayınlandı

Çebi için mesaj yayınlandı

, corona virüsü testi pozitif çıkan Başkanı ile diğer çalışanlar ve Kasımpaşalı futbolcular için açıklama yaptı.

, corona virüsü testi pozitif çıkan Başkanı ile diğer çalışanlar ve Kasımpaşalı futbolcular için açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, Çebi ve testi pozitif çıkan tüm isimler için geçmiş olsun mesajı yayınladı
  1. 15.5.2020
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