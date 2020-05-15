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15 Mayıs 2020, Cuma
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Arman unutulmadı

Arman unutulmadı

Fenerbahçe Kulübü, uzun yıllar kalesini koruyan 'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı.

Sarı-lacivertliler, uzun yıllar kalesini koruyan 'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı. F.Bahçe, "Giydiği sarı kazak nedeniyle 'Sarı Kanarya' sembolünün çıkış noktası olan "Uçan Kaleci"miz Cihat Arman'ı saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.
  1. 15.5.2020
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