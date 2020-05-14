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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Soma unutulmadı

Soma unutulmadı

'nın 'nde 2014'de gerçekleşen maden kazasında hayatını kaybetmişti. , her yıl olduğu gibi bu sene de o unutmadı. Resmi twitter hesabından paylaşımda bulunan sarı-lacivertliler, "13 Mayıs 2014, Soma" mesajına yer verdi.

'nın 'nde 2014'de gerçekleşen maden kazasında hayatını kaybetmişti. , her yıl olduğu gibi bu sene de o unutmadı. Resmi twitter hesabından paylaşımda bulunan sarı-lacivertliler, "13 Mayıs 2014, Soma" mesajına yer verdi.

  1. 14.5.2020
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