İsmail Yüksek formayı giydi

Sarı-lacivertli takıma transferinde emeği geçen herkese teşekkür eden 21 yaşındaki futbolcu, "Öncelikle kulüp başkanımız sayın Ali Koç'a, yöneticilerimiz Selahattin Baki ve Kemal Danabaş ağabeylerime teşekkürlerimi sunarım. Herkese hayırlı uğurlu olsun inşallah. Büyük Fenerbahçe ailesine selamlar" ifadelerini kullandı.