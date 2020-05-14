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14 Mayıs 2020, Perşembe
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formayı giydi

İsmail Yüksek formayı giydi

Gölcükspor'dan edilen , formasını sırtına geçirdi.

Sarı-lacivertli takıma transferinde emeği geçen herkese teşekkür eden 21 yaşındaki futbolcu, "Öncelikle kulüp başkanımız sayın 'a, yöneticilerimiz Selahattin Baki ve Kemal Danabaş ağabeylerime teşekkürlerimi sunarım. Herkese hayırlı uğurlu olsun inşallah. Büyük ailesine selamlar" ifadelerini kullandı.

  1. 14.5.2020
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