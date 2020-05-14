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14 Mayıs 2020, Perşembe
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yönetiminde corona virüsü şoku!

Fenerbahçe yönetiminde corona virüsü şoku!

Son yapılan tanı testinin ardından corona virüsüne rastlanan çalışan sayısı 2 olan 'de dün bir vaka daha ortaya çıktı.

Sarı-lacivertliler yönetim kurulu üyelerinin yaptırdığı testlerin ardından bir isimde pozitif bulgular tespit edildiği belirtildi. Evinde karantinaya alınan o yöneticinin birkaç gün sonra ikinci testi yaptıracağı öğrenildi.

  1. 14.5.2020
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