Fenerbahçe Palomino’da sona geldi
Atalanta ile sözleşmesi sona erecek Arjantinli stoper Luis Palomino'yla senelik ücreti konusunda pazarlıkları sürdüren Fenerbahçe’nin el sıkışması an meselesi.
Birçok bölgeye takviye yapacak olan Fenerbahçe, uzun süredir görüşme halinde olduğu isimlerden Luis Palomino ile sona yaklaştı. Atalanta ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki stoperle yıllık ücreti konusunda pazarlıkları sürdüren sarı-lacivertlilerin anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Güçlü fiziği, hızı ve yerinde müdahaleleriyle İtalyan ekibinin vazgeçilmezleri arasında yer alan Tangocu'nun imza parası konusunda direttiği; yönetimin ise oyuncunun talebine yakın bir ücretle işi bitirmek istediği kaydedildi. 3 yıldır Atalanta forması giyen Palomino, İtalyan ekibiyle toplam 102 resmi karşılaşmaya çıktı. Tecrübeli futbolcu, 2017-18 sezonu öncesi Bulgar ekibi Ludogorets'ten 4.5 milyon euro'ya transfer edilmişti.
BU sezon Atalanta formasıyla 28 resmi maça çıkan Palomino, 2 gole direkt katkı sağladı. Arjantinli, 1 kez rakip fileleri havalandırdı, bir de gol attı.
- 14.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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