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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Palomino’da sona geldi

Fenerbahçe Palomino’da sona geldi

Atalanta ile sözleşmesi sona erecek Arjantinli stoper 'yla senelik ücreti konusunda pazarlıkları sürdüren ’nin el sıkışması an meselesi.

Birçok bölgeye takviye yapacak olan , uzun süredir görüşme halinde olduğu isimlerden ile sona yaklaştı. Atalanta ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki stoperle yıllık ücreti konusunda pazarlıkları sürdüren sarı-lacivertlilerin anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.



Güçlü fiziği, hızı ve yerinde müdahaleleriyle İtalyan ekibinin vazgeçilmezleri arasında yer alan Tangocu'nun imza parası konusunda direttiği; yönetimin ise oyuncunun talebine yakın bir ücretle işi bitirmek istediği kaydedildi. 3 yıldır Atalanta forması giyen Palomino, İtalyan ekibiyle toplam 102 resmi karşılaşmaya çıktı. Tecrübeli futbolcu, 2017-18 sezonu öncesi Bulgar ekibi Ludogorets'ten 4.5 milyon euro'ya edilmişti.

BU sezon Atalanta formasıyla 28 resmi maça çıkan Palomino, 2 gole direkt katkı sağladı. Arjantinli, 1 kez rakip fileleri havalandırdı, bir de gol attı.

  1. 14.5.2020
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