Emre Belözoğlu'nun gözdesi Ömer Faruk Beyaz! Üzerine titriyor

Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu, Ömer Faruk Beyaz'ın üzerine titriyor. 16 yaşındaki Ömer'le yakından ilgilenen Emre, devam etmesi halinde kalan 8 haftada bu oyuncuya forma şansı verecek.

ÖMER FARUK BEYAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ömer Faruk Beyaz, 29 Ağustos 2003 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 10 yaşındayken Fenerbahçe'nin alt yapısında forma giymeye başlayan genç yıldız adayı, kıvraklığı ve ayak gücünü etkili kullanması dolayısıyla orta sahada görevlendirildi. Ömer Faruk Beyaz'ın orta sahadaki gelişimi, kendisini on numara mevkisine taşıdı.

2018 yılında Fenerbahçe'nin U17 takımında forma giymeye başlayan ve 2019 yılında ise U19 takımına yükselen oyuncu, A takım'la resmi sözleşmeye imza attı.

Sol ayağına hakim olan 1,71 boyundaki Ömer Faruk Beyaz, orta saha ve on numara mevkisinde forma giyiyor.