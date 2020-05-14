Emre Belözoğlu'nun gözdesi Ömer Faruk Beyaz! Üzerine titriyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
14 Mayıs 2020, Perşembe
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'nun gözdesi ! Üzerine titriyor

Emre Belözoğlu'nun gözdesi Ömer Faruk Beyaz! Üzerine titriyor

Süper Lig ekiplerinden 'de gelecek sezon kramponlarını asacak ve sportif direktörlük görevine başlayacak. Şimdiden ağırlığını hissettirmeye başlayan Belözoğlu genç yıldız adaylarına çok önem veriyor. 39 yaşındaki isim, sarı-lacivertlilerin gelecek vaat eden futbolcusu 'ın ise adete üzerine titriyor.

Gelecek sezon 'de sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen , 'ın üzerine titriyor. 16 yaşındaki Ömer'le yakından ilgilenen Emre, devam etmesi halinde kalan 8 haftada bu oyuncuya forma şansı verecek.

ÖMER FARUK BEYAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Ömer Faruk Beyaz, 29 Ağustos 2003 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 10 yaşındayken Fenerbahçe'nin alt yapısında forma giymeye başlayan genç yıldız adayı, kıvraklığı ve ayak gücünü etkili kullanması dolayısıyla orta sahada görevlendirildi. Ömer Faruk Beyaz'ın orta sahadaki gelişimi, kendisini on numara mevkisine taşıdı.

2018 yılında Fenerbahçe'nin U17 takımında forma giymeye başlayan ve 2019 yılında ise U19 takımına yükselen oyuncu, A takım'la resmi sözleşmeye imza attı.

Sol ayağına hakim olan 1,71 boyundaki Ömer Faruk Beyaz, orta saha ve on numara mevkisinde forma giyiyor.

  1. 14.5.2020
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