Emre Belözoğlu'nun gözdesi Ömer Faruk Beyaz! Üzerine titriyor
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon Emre Belözoğlu kramponlarını asacak ve sportif direktörlük görevine başlayacak. Şimdiden ağırlığını hissettirmeye başlayan Belözoğlu genç yıldız adaylarına çok önem veriyor. 39 yaşındaki isim, sarı-lacivertlilerin gelecek vaat eden futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'ın ise adete üzerine titriyor.
Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu, Ömer Faruk Beyaz'ın üzerine titriyor. 16 yaşındaki Ömer'le yakından ilgilenen Emre, devam etmesi halinde kalan 8 haftada bu oyuncuya forma şansı verecek.
ÖMER FARUK BEYAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Ömer Faruk Beyaz, 29 Ağustos 2003 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 10 yaşındayken Fenerbahçe'nin alt yapısında forma giymeye başlayan genç yıldız adayı, kıvraklığı ve ayak gücünü etkili kullanması dolayısıyla orta sahada görevlendirildi. Ömer Faruk Beyaz'ın orta sahadaki gelişimi, kendisini on numara mevkisine taşıdı.
2018 yılında Fenerbahçe'nin U17 takımında forma giymeye başlayan ve 2019 yılında ise U19 takımına yükselen oyuncu, A takım'la resmi sözleşmeye imza attı.
Sol ayağına hakim olan 1,71 boyundaki Ömer Faruk Beyaz, orta saha ve on numara mevkisinde forma giyiyor.
- 14.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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