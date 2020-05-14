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14 Mayıs 2020, Perşembe
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’ta topbaşı

20 Mayıs’ta topbaşı

'da iki corona virüsü vakasının tespit edilmesinin ardından idmanları ertelenmişti. 4'lü gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanların ne zaman başlayacağı belli oldu.

'da iki corona virüsü vakasının tespit edilmesinin ardından idmanları ertelenmişti. 4'lü gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanların ne zaman başlayacağı belli oldu. Yapılacak tanı testlerinde yeni vaka çıkmaması halinde 'ta tesislerde çalışmalar başlayacak. Sarı-lacivertlilerin o tarihe kadar daha önce olduğu gibi evlerinde bireysel idmanlara devam edeceği ifade edildi.

  1. 14.5.2020
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