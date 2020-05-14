20 Mayıs’ta topbaşı

Samandıra'da iki corona virüsü vakasının tespit edilmesinin ardından Fenerbahçe idmanları ertelenmişti. 4'lü gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanların ne zaman başlayacağı belli oldu. Yapılacak tanı testlerinde yeni vaka çıkmaması halinde 20 Mayıs'ta tesislerde çalışmalar başlayacak. Sarı-lacivertlilerin o tarihe kadar daha önce olduğu gibi evlerinde bireysel idmanlara devam edeceği ifade edildi.