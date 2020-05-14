20 Mayıs’ta topbaşı
Samandıra'da iki corona virüsü vakasının tespit edilmesinin ardından Fenerbahçe idmanları ertelenmişti. 4'lü gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanların ne zaman başlayacağı belli oldu.
Samandıra'da iki corona virüsü vakasının tespit edilmesinin ardından Fenerbahçe idmanları ertelenmişti. 4'lü gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanların ne zaman başlayacağı belli oldu. Yapılacak tanı testlerinde yeni vaka çıkmaması halinde 20 Mayıs'ta tesislerde çalışmalar başlayacak. Sarı-lacivertlilerin o tarihe kadar daha önce olduğu gibi evlerinde bireysel idmanlara devam edeceği ifade edildi.
- 14.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
20 Mayıs’ta topbaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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