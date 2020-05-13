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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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"O zihniyeti unutmayacağız"

"O zihniyeti unutmayacağız"

'de  2012'de oynanan F.Bahçe-G.Saray maçının ardından olaylar çıkmış ve ortalık karışmıştı.

'de 2012'de oynanan F.Bahçe-G.Saray maçının ardından olaylar çıkmış ve ortalık karışmıştı. Sarı-lacivertliler, dün resmi hesabından o günü hatırlatıp, şu paylaşımı yaptı: "Alçak terör örgütünün, çocuk, genç, yaşlı ayırt etmeksizin canımıza kast ettiği 12 Mayıs 2012'yi ve en başından beri bu yapının arkasına sığınarak kendine fayda sağlayan aşağılık zihniyeti unutmayacak hiçbir Fenerbahçeli!"
  1. 13.5.2020
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