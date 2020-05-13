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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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’dan ilginç sözler

Kruse’dan ilginç sözler

başında 3 yıllık sözleşme imzalanan , Alman basınına konuştu.

başında 3 yıllık sözleşme imzalanan , Alman basınına konuştu. Kariyerinde ilk kez ülkesi dışına çıkan 32 yaşındaki futbolcu, "Yeni tecrübelere açık olduğumu düşünsem de içimde bir ev özlemi olduğunu hissettim. Almanya benim evim ve tekrar Almanya'da oynamanın hayalini kuruyorum. Ancak seneye de burada gibi gözüküyorum" ifadesini kullandı.
  1. 13.5.2020
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