Fenerbahçe prensipte anlaşma sağladı! Galatasaray'ın gözdesi...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Kısa süre önce çalışmalarına başlayan Kanarya, Galatasaray'a dev bir transfer çalımı atmaya hazırlanıyor... Buna göre Fenerbahçe, Mert Çetin transferini bitirmek üzere! İşte detaylar...
Gelecek sezon için iyi bir stoper arayan Fenerbahçe'de sürpriz gelişme... Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Mert Çetin'i kadrosuna dahil etmek üzere
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sarı lacivertli takım, 23 yaşındaki A Milli stoperi satın alma opsiyonuyla kiralayacak.
PRENSİPTE ANLAŞMA TAMAM
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe, Mert'in takımı Roma ile yaptığı görüşmeler sonrasında prensipte anlaşmaya vardı.
KISA SÜRE SONRA AÇIKLANIYOR
Öte yandan kulüplerin artık küçük detayları görüştüğü belirtilirken, herhangi bir sürprizin olmaması halinde resmi olarak kısa süre içerisinde açıklanacağı yazıldı.
- 13.05.2020
- Güncelleme: 13.05.2020 10:10
- Cüneyt Dumlupınar: Sağlık açısından bir risk olmayacaksa maçları oynamak istiyoruz
- İşte Hasan Şaş'ın istifasının perde arkası! Canlı yayında açıkladı
- Hasan Şaş'ın istifasında ilginç detay! Terim "Birçok şey değişecek" demişti
- Hidayet Türkoğlu: Hepimizin amacı insan sağlığı
- Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! "Ligler başlayana kadar para almasınlar"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe prensipte anlaşma sağladı! Galatasaray'ın gözdesi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.