Son dakika: Fenerbahçe prensipte anlaşma sağladı! Galatasaray'ın gözdesi... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe prensipte anlaşma sağladı! Galatasaray'ın gözdesi...

prensipte anlaşma sağladı! 'ın gözdesi...

Fenerbahçe prensipte anlaşma sağladı! Galatasaray'ın gözdesi...

'de son dakika haberi... Kısa süre önce çalışmalarına başlayan Kanarya, 'a dev bir transfer çalımı atmaya hazırlanıyor... Buna göre Fenerbahçe, transferini bitirmek üzere! İşte detaylar...

Gelecek sezon için iyi bir stoper arayan 'de sürpriz gelişme... Sarı lacivertliler, 'ın uzun süredir gündeminde olan 'i kadrosuna dahil etmek üzere

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sarı lacivertli takım, 23 yaşındaki A Milli stoperi satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

PRENSİPTE ANLAŞMA TAMAM

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe, Mert'in takımı Roma ile yaptığı görüşmeler sonrasında prensipte anlaşmaya vardı.

KISA SÜRE SONRA AÇIKLANIYOR

Öte yandan kulüplerin artık küçük detayları görüştüğü belirtilirken, herhangi bir sürprizin olmaması halinde resmi olarak kısa süre içerisinde açıklanacağı yazıldı.

  1. 13.05.2020
  2. Güncelleme: 13.05.2020 10:10
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