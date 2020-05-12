Son dakika: Fenerbahçe'den flaş corona virüsü açıklaması!
Fenerbahçe Spor Kulübü resmi web sitesi üzerinden flaş bir açıklamada bulundu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada 1 yeni corona virüsü vakası tespit edildiği açıklandı.
İşte o açıklama
Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 11 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.
Samandıra çalışanlarımızdan birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan çalışanımız evde izolasyona alınmış ve kendisine ilaç tedavisi başlamıştır.
Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde pozitif çıkan çalışanımızın ardından bu haftaki testle birlikte Samandıra Can Bartu tesislerimizde toplamda 2 çalışanımızda Covid-19 virüsü tespit edilmiştir.
Konu hakkında gelişmeler oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
- 12.05.2020
- Güncelleme: 12.05.2020 17:43
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