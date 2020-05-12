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12 Mayıs 2020, Salı
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’ya engel olmuş

Ronaldo’ya Zico engel olmuş

Uzun süre 'de tercümanlık yapan , bir itirafta bulundu.

Uzun süre F.Bahçe'de tercümanlık yapan , bir itirafta bulundu. 'nun teknik direktör olduğu dönemde başkan 'ın Brezilyalı hocayı yanına çağırdığını söyleyen Samet Güzel, " çalışmalarıyla ilgili görüştüler. Aziz Yıldırım, ' ve 'u getiriyorum' dedi. Bildiğiniz fenomen Ronaldo'dan bahsediyorum. Zico da, 'İnanılmaz topçular ama ikisini birlikte getirmeseniz daha iyi olur. Onların ikisi bize iyi gelmeyebilir' karşılığını verdi. Zico aslında partilemeye gelmesinlere getirdi konuyu" ifadelerini kullandı.
  1. 12.5.2020
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