Son dakika: Max Kruse'den transfer açıklaması! Almanya'ya...  - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Mayıs 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Almanya'ya dönüyor mu? Resmen açıkladı

'den açıklaması! Almanya'ya...

Max Kruse'den transfer açıklaması! Almanya'ya...

'de son dakika gelişmesi... Sarı lacivertlilerin sezon başında Werder Bremen'den ücretsiz kadrosuna kattığı Alman yıldız, transferine ilişkin açık kapı bıraktı! Kısa süre önce adı Wolfsburg ile anılan Kruse, "Almanya'da tekrar oynamayı hayal edebiliyorum." dedi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'den flaş açıklamalar... Kısa süre önce adı Bundesliga ekibi Wolfsburg ile anılan yıldız futbolcu, Almanya'ya yeniden dönebileceğini ima etti.

Butenunbinnen.de adlı internet sitesinde konu ile ilgili yer alan haberde, Kruse'nin ifadeleri şu şekilde;

"Sezonun artık sona erdiğini biliyoruz. Peki ne zaman başlayacak? Gelecek sezon Avrupa Şampiyonası oynanacak. Bizim için tatil olacak mı? Birçok şey için netlik yok.

"ALMANYA'DA YENİDEN..."

Yeni deneyimlere açık olsam bile bir yerin hep eksik olduğu fark ettim. Almanya benim evim. Kesinlikle orada yeniden oynamayı hayal edebiliyorum.

Ancak para akışının nasıl olduğunu, maaşının ödenip ödenmeyeceğini bilmek imkansız. Kulüplerin oyunculardan kurtulmak istediğini mi? Yoksa yeni oyuncuları almak istediğini mi? Bunu da bilmiyoruz."

Max Kruse bu sezon formasıyla çıktığı 23 karşılaşmada 7 gol atarken 8 asist üretti ve 1873 dakika sahada kaldı.

  1. 12.05.2020
  2. Güncelleme: 12.05.2020 17:55
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Max Kruse'den transfer açıklaması! Almanya'ya... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA