Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Sarı lacivertlilerin sezon başında Werder Bremen'den ücretsiz kadrosuna kattığı Alman yıldız, transferine ilişkin açık kapı bıraktı! Kısa süre önce adı Wolfsburg ile anılan Kruse, "Almanya'da tekrar oynamayı hayal edebiliyorum." dedi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Max Kruse'den flaş açıklamalar... Kısa süre önce adı Bundesliga ekibi Wolfsburg ile anılan yıldız futbolcu, Almanya'ya yeniden dönebileceğini ima etti.
Butenunbinnen.de adlı internet sitesinde konu ile ilgili yer alan haberde, Kruse'nin ifadeleri şu şekilde;
"Sezonun artık sona erdiğini biliyoruz. Peki ne zaman başlayacak? Gelecek sezon Avrupa Şampiyonası oynanacak. Bizim için tatil olacak mı? Birçok şey için netlik yok.
"ALMANYA'DA YENİDEN..."
Yeni deneyimlere açık olsam bile bir yerin hep eksik olduğu fark ettim. Almanya benim evim. Kesinlikle orada yeniden oynamayı hayal edebiliyorum.
Ancak para akışının nasıl olduğunu, maaşının ödenip ödenmeyeceğini bilmek imkansız. Kulüplerin oyunculardan kurtulmak istediğini mi? Yoksa yeni oyuncuları almak istediğini mi? Bunu da bilmiyoruz."
Max Kruse bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 karşılaşmada 7 gol atarken 8 asist üretti ve 1873 dakika sahada kaldı.
- 12.05.2020
- Güncelleme: 12.05.2020 17:55
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Max Kruse'den transfer açıklaması! Almanya'ya... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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