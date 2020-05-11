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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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iddiası

Palomino iddiası

birçok oyuncu bulunan F.Bahçe için yeni iddialar ortaya atılıyor. Savunmaya takviye yapmayı planlanan sarı-lacivertlilerin Atalanta ile sözleşmesi sona erecek

birçok oyuncu bulunan F.Bahçe için yeni iddialar ortaya atılıyor. Savunmaya takviye yapmayı planlanan sarı-lacivertlilerin Atalanta ile sözleşmesi sona erecek Luis ile temas kurduğu ileri sürüldü. 30 yaşındaki Arjantinli stoper, kariyerinde , A.Juinors, Metz, Ludogorets formaları da giydi.
  1. 11.5.2020
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