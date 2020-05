Tuncay Şanlı ve Serhat Akın'dan o eleştirilere ortak cevap!

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, futbolcu ve teknik heyetinde corona virüsüne rastlanan kulüpler için geçiş olsun mesajı yayınlamıştı. TPFD'nin mesajında bir kulüp çalışanında corona virüsü tespit edilen Fenerbahçe'ye yer verilmemesi tepki çekmişti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, bu açıklamaya sessiz kalan TPFD'nin Fenerbahçeli üyeleri Tuncay Şanlı ve Serhat Akın'a sosyal medyadan büyük tepki göstermişti.

İkili bu tepkiler sonrası sosyal medyadan ortak bir açıklama yayınladı. İşte o açıklama:

Profesyonel Futbolcular Derneği'ndeki görevimize istinaden, bugüne kadar futbolcu kardeşlerimizin haklarını her zaman korumaya çalıştığımızı belirtmek isteriz. Ve diğer taraftan da ülke futboluna her daim hizmet etmeye ve katkı sağlamaya devam edeceğiz. Şahsımıza yapılan yorumlara cevaben; hiç kuşkusuz Fenerbahçe'mizin haklarını, gücümüz yettiğince her platformda korumaya ve savunmaya devam edeceğiz. Ayrıca daha evvel paylaşım yapılırken konu hakkında malumatımız olmadığını, bu durumun fark edildiğinde düzeltme yapılmak üzere gereken uyarıların iletildiğini bildirmek isteriz.

Saygılarımızla

Tuncay Şanlı - Serhat Akın