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10 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Tolga ve Kruse ayrılıyor mu? Alman ekibinden flaş açıklama!

Tolga ve Kruse ayrılıyor mu? Alman ekibinden flaş açıklama!

Tolga ve Kruse ayrılıyor mu? Alman ekibinden flaş açıklama!

'de beklentileri karşılayamayan ile 'nin takımdan ayrılıp Bundesliga ekibi Wolfsburg'a olacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Alman basınına açıklamalarda bulunan Wolfsburg yöneticisi Schmadtke, transfer iddialarını kesin bir dille yalanladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'da gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Wolfsburg'un, forması giyen eski yıldızı ve ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Öyle ki, Alman kulübünün Tolga Ciğerci ile prensip anlaşmasına vardığı da gelen bilgiler arasındaydı. Ancak Wolfsburg cephesi, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"HABERLERE ÇOK ŞAŞIRDIM"

Tolga Ciğerci ve Max Kruse hakkındaki iddialara yanıt veren Wolfsburg yöneticisi Schmadtke, böyle bir transfer girişimlerinin olmadığını söyledi. Schmadtke, Alman basınına yaptığı açıklamada, "Haberleri ben de okudum ve çok şaşırdım. Vay canına gerçekten! Tüm bu iddialar nereden geliyor anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 10.05.2020
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