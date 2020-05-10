Tolga ve Kruse ayrılıyor mu? Alman ekibinden flaş açıklama!
Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Tolga Ciğerci ile Max Kruse'nin takımdan ayrılıp Bundesliga ekibi Wolfsburg'a transfer olacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Alman basınına açıklamalarda bulunan Wolfsburg yöneticisi Schmadtke, transfer iddialarını kesin bir dille yalanladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Almanya Bundesliga'da gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Wolfsburg'un, Fenerbahçe forması giyen eski yıldızı Max Kruse ve Tolga Ciğerci ile ilgilendiği iddia edilmişti.
Öyle ki, Alman kulübünün Tolga Ciğerci ile prensip anlaşmasına vardığı da gelen bilgiler arasındaydı. Ancak Wolfsburg cephesi, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
"HABERLERE ÇOK ŞAŞIRDIM"
Tolga Ciğerci ve Max Kruse hakkındaki iddialara yanıt veren Wolfsburg yöneticisi Schmadtke, böyle bir transfer girişimlerinin olmadığını söyledi. Schmadtke, Alman basınına yaptığı açıklamada, "Haberleri ben de okudum ve çok şaşırdım. Vay canına gerçekten! Tüm bu iddialar nereden geliyor anlamıyorum" ifadelerini kullandı.
- 10.05.2020
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