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10 Mayıs 2020, Pazar
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Komşu’dan al haberi

Komşu’dan al haberi

Gelecek sezon öncesi gündeminde birçok isim yer alan için 'da bir iddia ortaya atıldı.

Yunan sitesi Fosonline, sarı-lacivertlilerin ekibi Antwerp ile yollarını ayıracak Kevin Mirallas'a teklif yaptığını ileri sürdü. Daha önce Lille, St.Etienne, , Everton, formaları giyen 32 yaşındaki kanat oyuncu, bu sezon 18 lig maçında 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

  1. 10.5.2020
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