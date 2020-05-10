Komşu’dan al haberi
Gelecek sezon öncesi gündeminde birçok isim yer alan Fenerbahçe için Yunanistan'da bir iddia ortaya atıldı.
Yunan sitesi Fosonline, sarı-lacivertlilerin Belçika ekibi Antwerp ile yollarını ayıracak Kevin Mirallas'a teklif yaptığını ileri sürdü. Daha önce Lille, St.Etienne, Olympiakos, Everton, Fiorentina formaları giyen 32 yaşındaki kanat oyuncu, bu sezon 18 lig maçında 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
- 10.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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