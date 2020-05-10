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10 Mayıs 2020, Pazar
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'den Hasan Ali kararı!

Fenerbahçe'den Hasan Ali kararı!

Tam 8 sezondur forması giyen ile ilgili karar verildi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun takımda kalacağı öğrenildi.

Tam 8 sezondur forması giyen ile ilgili karar verildi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun takımda kalacağı öğrenildi. Önceki sözleşmesinde yıllık 1.8 milyon euro kazanan tecrübeli oyuncunun bu paranın çok altında bir ücretle forma giymeye devam edeceği kaydedildi.

  1. 10.5.2020
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