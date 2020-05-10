Fenerbahçe'den Hasan Ali kararı!
Tam 8 sezondur Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım ile ilgili karar verildi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun takımda kalacağı öğrenildi.
Tam 8 sezondur Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım ile ilgili karar verildi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun takımda kalacağı öğrenildi. Önceki sözleşmesinde yıllık 1.8 milyon euro kazanan tecrübeli oyuncunun bu paranın çok altında bir ücretle forma giymeye devam edeceği kaydedildi.
- 10.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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