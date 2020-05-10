Anlaşma tamam! Yalçın Koşukavak Fenerbahçe için gün sayıyor
Emre Belözoğlu'nun gelecek sezon sportif direktörlüğe getirilmesi beklenen Fenerbahçe'de yeni görevler de olacak. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir gündemindeki isimlerden olan Yalçın Koşukavak, futbol koordinatörlüğüne getirilecek.
Sarı-lacivertlilerin uzun süredir görüşme halinde olduğu Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'la da anlaştığı iddia edildi. Emre Belözoğlu ile birlikte çalışması beklenen 47 yaşındaki hocanın futbol koordinatörlüğü görevine getirileceği belirtildi. Fenerbahçe'nin özellikle genç oyuncular konusunda Koşukavak'a tam yetki vereceği ifade edildi. Yalçın Koşukavak, daha önce Karacabey, İstanbulspor, Gaziantep ve Bursa'da görev yaptı.
- 10.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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