Anlaşma tamam! Yalçın Koşukavak Fenerbahçe için gün sayıyor

Sarı-lacivertlilerin uzun süredir görüşme halinde olduğu Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'la da anlaştığı iddia edildi. Emre Belözoğlu ile birlikte çalışması beklenen 47 yaşındaki hocanın futbol koordinatörlüğü görevine getirileceği belirtildi. Fenerbahçe'nin özellikle genç oyuncular konusunda Koşukavak'a tam yetki vereceği ifade edildi. Yalçın Koşukavak, daha önce Karacabey, İstanbulspor, Gaziantep ve Bursa'da görev yaptı.