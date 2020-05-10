Anlaşma tamam! Yalçın Koşukavak Fenerbahçe için gün sayıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Anlaşma tamam! Koşukavak F.Bahçe için gün sayıyor

Anlaşma tamam! için gün sayıyor

Anlaşma tamam! Yalçın Koşukavak Fenerbahçe için gün sayıyor

'nun gelecek sezon sportif direktörlüğe getirilmesi beklenen 'de yeni görevler de olacak. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir gündemindeki isimlerden olan , koordinatörlüğüne getirilecek.

Sarı-lacivertlilerin uzun süredir görüşme halinde olduğu Altay Teknik Direktörü 'la da anlaştığı iddia edildi. ile birlikte çalışması beklenen 47 yaşındaki hocanın koordinatörlüğü görevine getirileceği belirtildi. 'nin özellikle genç oyuncular konusunda Koşukavak'a tam yetki vereceği ifade edildi. Yalçın Koşukavak, daha önce Karacabey, İstanbulspor, ve 'da görev yaptı.

  1. 10.5.2020
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