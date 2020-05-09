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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Kupa maçı fikstüre göre oynanmalı

Kupa maçı fikstüre göre oynanmalı

yönetimi, 'nin lige devam edilmesi kararını eleştirip bir anlamda "liglerin tescil edilmesi gerektiğini" vurguladığı açıklamasında 'na da parmak basmış ve maçların eğer oynanacaksa fikstüre uygun şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

yönetimi, 'nin lige devam edilmesi kararını eleştirip bir anlamda "liglerin tescil edilmesi gerektiğini" vurguladığı açıklamasında 'na da parmak basmış ve maçların eğer oynanacaksa fikstüre uygun şekilde yapılması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, "Kupa maçları lig öncesi veya sonrasına kaydırılmamalı, kupa maçları daha önce açıklandığı şekliyle fikstüre uygun bir şekilde oynanmalıdır. Takvimde yapılacak herhangi bir sapmaya kesinlikle karşı olduğumuzu ifade etmek isteriz" ifadeleri kullanıldı. Kupada yarı finale çıkan Fenerbahçe, lig lideri Trabzon ile eşleşmişti.
  1. 9.5.2020
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