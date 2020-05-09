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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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’A açıklaması

KAP’A borç açıklaması

, cinsinden olan borçlarını Türk lirasına çevirdi.

, cinsinden olan borçlarını Türk lirasına çevirdi. 2 milyar 190 milyon lira borcu bulunan AŞ'den 'a gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şubat ayında işlemler sonucu Türk Lirası'na çevrilen yabancı para borçlarımız 62,7 milyon Dolarına (Ortalama kur 6,91) ve 108,2 milyon Avro'ya (Ortalama kur 7,23) ulaşmış olup finansal borçlarımızda açık döviz pozisyonumuz 58 milyon ABD Doları'na gerilemiştir."
  1. 9.5.2020
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