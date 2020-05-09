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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Fener’de

İsmail Yüksek Fener’de

Sarı-lacivertliler, Üçüncü Lig ekibi Gölcük’ten 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

, sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli takım, 3. Lig ekiplerinden Gölcükspor'da forma giyen ile anlaşmaya vardı. Ön libero ve orta saha mevkiinde görev yapabilen 21 yaşındaki genç oyuncunun kulübü ve kendisiyle anlaşma sağlandığı, dün kulüpten yapılan açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, İsmail Yüksek'i 2020-2021 sezonundan itibaren F.Bahçe'ye bağlayacak sözleşmenin 5 sezonluk olduğu belirtildi. İsmail, bu sezon Gölcük'te 27 maçta 8 gol atıp,1 asist yaptı. Fenerbahçe, bu transfere karşılık Gölcükspor'a 500 bin TL, sonraki satıştan yüzde 10 pay ve alt yapıdan 2-3 oyuncu verecek.
  1. 9.5.2020
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