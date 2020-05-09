Flaş iddia! "Nenad Bjelica Fenerbahçe ile bugün imzalayacak"

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında bulunan Nenaj Bjelica için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan tuttomercatoweb, Hırvat 24sata'yı kaynak gösterdiği haberde Nenad Bjelica'nın, bir kaç saat içinde (gün içinde) İstanbul'a uçacağını ve resmi imzayı atacağını iddia etti.

Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde;

"Fenerbahçe - Bjelica konusunda sona gelindi. Hırvat teknik direktör, imza için Türkiye'ye uçmaya hazır.

'24sata'nın haberine göre; Hırvat teknik direktörün bir kaç saat içerisinde (gün içerisinde) İstanbul'a uçması ve resmi imzayı atması bekleniyor.

Türk kulübü, son günlerde Bjelica'ya 3 yıllık bir anlaşma teklif etmişti."