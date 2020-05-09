Flaş iddia! "Nenad Bjelica Fenerbahçe ile bugün imzalayacak"
Fenerbahçe'de son dakika Nenad Bjelica gelişmesi... Daha önce Pellegrini, Giampaolo, Erol Bulut gibi isimlerle görüşen ancak Bjelica isminde karar kılan sarı lacivertliler için İtalyan medyası, Hırvat basınını kaynak gösterek flaş bir habere imza attı. Buna göre Bjelica, gün içerisinde Fenerbahçe'ye resmi imzayı atacak! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında bulunan Nenaj Bjelica için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan tuttomercatoweb, Hırvat 24sata'yı kaynak gösterdiği haberde Nenad Bjelica'nın, bir kaç saat içinde (gün içinde) İstanbul'a uçacağını ve resmi imzayı atacağını iddia etti.
Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde;
"Fenerbahçe - Bjelica konusunda sona gelindi. Hırvat teknik direktör, imza için Türkiye'ye uçmaya hazır.
'24sata'nın haberine göre; Hırvat teknik direktörün bir kaç saat içerisinde (gün içerisinde) İstanbul'a uçması ve resmi imzayı atması bekleniyor.
Türk kulübü, son günlerde Bjelica'ya 3 yıllık bir anlaşma teklif etmişti."
- 09.05.2020
- Güncelleme: 09.05.2020 12:03
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