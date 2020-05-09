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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Bjelica’dan şok çıkış: Bir daha aramadılar

Bjelica’dan şok çıkış: Bir daha aramadılar

Bjelica’dan şok çıkış: Bir daha aramadılar

'nin adayları arasında yer alan , basınına şok bir açıklama yaptı.

'nin adayları arasında yer alan , basınına şok bir açıklama yaptı. Fenerbahçe ile görüşmeler yaptığını kabul eden Hırvat teknik adam, "Geçtiğimiz hafta Türk kulübünün liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdim. Şu an için söyleyecek bir şeyim yok. O günden bu yana Fenerbahçe'den hiç kimse benimle irtibat kurmadı" ifadelerini kullandı. Hırvat basını görüşmenin tıkandığını yazdı.
  1. 9.5.2020
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