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08 Mayıs 2020, Cuma
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Tomas: Bjelica kabul etmiyor

Tomas: Bjelica kabul etmiyor

Son olarak 'u çalıştıran Hırvat , Bjelica ile F.Bahçe hakkında konuştuğunu açıkladı.

Son olarak 'u çalıştıran Hırvat , Bjelica ile F.Bahçe hakkında konuştuğunu açıkladı. Hırvat basınına açıklamalar yapan Tomas, "1+3 yıllık gibi ilginç bir teklif yapılmış. Bjelica bunu kabul etmez" dedi.
  1. 8.5.2020
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