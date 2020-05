Fenerbahçe, TFF'nin verdiği liglerin devam edilmesi kararıyla ilgili açıklama yaptı. Sarı lacivertliler, bu süreçte oluşabilecek sorunlarla ilgili TFF'ye 4 soru yöneltti.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Süper Lig'in başlama tarihiyle ilgili yaptığı açıklamalar üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü olarak görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Görüşlerimizi paylaşmadan önce, sürecin en başından itibaren dile getirdiğimiz gibi; insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu, tüm adımların da bu bilinçle atılması gerektiğini düşündüğümüzü bir kez daha vurgularken, tüm dünya ile beraber ülkemizin yaşadığı bu zorlu süreç ve sınavda, liglerin gidişatı ve durumu hakkında verilecek her karara saygı duyacağımızı en baştan belirtmek isteriz.

Bılındığı üzere, devletimizin ilgili kurumlarıyla hazırladığı normalleşme planı kapsamında değerlendirmelerde bulunan, sürecin en başından itibaren gelişmeleri takip ederek adımlar atan Türkiye Futbol Federasyonu'nun dün açıkladığı karara göre liglerin başlama tarihi 12 Haziran olarak düşünülmektedir.

İçınde bulunduğumuz durumda, liglerin devam ettirilme çabasını anlamakla beraber, hiç istemesek de yaşanması ve önümüze çıkması muhtemel sorunlar hakkında şimdiden bir yol haritası belirlenmesi gerektiği çok açıktır. Müsabaka oynanırken ya da antreman süreçlerinde zincirleme şekilde bulaşı riski bulunmaktadır. Herhangi bir vaka ile henüz karşılaşılmadan, olası tüm kararların kamuoyu ile paylaşılması ve yol haritasının açık bir şekilde ortaya konması gerekmektedir. Bu noktada, ligler başladıktan sonra yaşanması ihtimal olan bazı konular hakkında tüm spor dünyasının ve kamuoyunun TFF yetkililerinden tatminkar cevaplar beklediği bazı sorular şu şekildedir:

1- Liglerimizin başladığı hafta itibariyle bir oyuncu, antrenör ya da takım idari kadrosuna dahil olan bir kişide virüse rastlanması halinde atılacak adımlar nasıl olacaktır?

2- Herhangi bir şekilde virüs ile enfekte olmuş sporcunun takımı ve o takımın son iki haftada oynadığı tüm rakipleri 14 günlük karantina sürecine dahil olacaklar mıdır?

3- Bu süreçte ilgili takımların oynayacağı müsabakaların akibeti ne olacaktır?

4- Maçların oynanmaya başladığı hafta itibariyle bir sporcu ya da spor adamının virüs ile enfekte olması halinde belki de kariyerini etkileyecek düzeyde hasar ile karşı karşıya kalma ihtimali bulunmaktadır. Böyle bir durumun hukuki sorumluluğu kimde olacaktır?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI TAKVİME GÖRE OYNANMALI

Fenerbahçe Kulübü, yaptığı açıklamada Ziraat Türkiye Kupası ile ilgili belirsizliğe de parmak bastı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Spor dünyası ve kamuoyunun Federasyonumuzdan cevap beklediği bu soruların yanında, görüşümüzü paylaşmak istediğimiz bir diğer konu da Ziraat Türkiye Kupası'nın olası oynanma tarihleri hakkındadır. Sayın Federasyon Başkanının basın toplantısında "Tarih konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Bununla ilgili kararlar alıp açıklayacağız" şeklinde görüş belirttiği Türkiye Kupası maçları, ligin formatına ve takvimine eş olarak kaldığı yerden başlamalı ve maçlar ana takvimdeki ilgili lig maçları arasında oynatılarak sonuçlar belirlenmelidir. Kupa maçları lig öncesi veya sonrasına kaydırılmamalı, kupa maçları daha önce açıklandığı şekliyle fikstüre uygun bir şekilde oynanmalıdır. Takvimde yapılacak herhangi bir sapmaya kesinlikle karşı olduğumuzu ifade etmek isteriz."