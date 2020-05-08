Son dakika: İşte Fenerbahçe'nin Yalçın Koşukavak planı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Yeni sezonda kulüp içinde köklü değişikliklere gitmeye hazırlanan Fenerahçe'de, Yalçın Koşukavak sesleri yükseliyor. Sarı lacivertliler, Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'a sezon sonunda kulüpte görev vermeyi planlıyor. İşte detaylar...
Yeni sezonda kulüp içinde köklü değişikliklere gitmeye hazırlanan Fenerahçe'de, Yalçın Koşukavak sesleri yükseliyor. Önümüzdeki sezon sportif direktör olacağı iddia edilen Emre Belözoğlu'nun, Koşukavak'ı Başkan Ali Koç'a tavsiye ettiği ve kulüpte görev almasını istediği öğrenildi. Şu anda Altay'ın teknik direktörü olan 47 yaşındaki hocanın, Fenerbahçe'de futbol koordinatörlüğü görevine getirilmek istendiği belirtildi. Öte yandan Koşukavak'ın, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı olan Nenad Bjelica'nın göreve gelmesi halinde, Hırvat hocanın yardımcılığını yapacağı kaydedildi.
Fenerbahçe, mart ayında yaptığı resmi açıklamada Yalçın Koşukavak ile yapılan görüşmelerin sezon sonuna ertelendiğini belirtmişti.
- 08.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: İşte Fenerbahçe'nin Yalçın Koşukavak planı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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