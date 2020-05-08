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08 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'nin Yalçın Koşukavak planı!

Son dakika: İşte 'nin planı!

Son dakika: İşte Fenerbahçe'nin Yalçın Koşukavak planı!

Son dakika haberleri... kulüp içinde köklü değişikliklere gitmeye hazırlanan Fenerahçe'de, sesleri yükseliyor. Sarı lacivertliler, Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'a sezon sonunda kulüpte görev vermeyi planlıyor. İşte detaylar...

kulüp içinde köklü değişikliklere gitmeye hazırlanan Fenerahçe'de, sesleri yükseliyor. Önümüzdeki sezon sportif direktör olacağı iddia edilen Emre Belözoğlu'nun, Koşukavak'ı Başkan 'a tavsiye ettiği ve kulüpte görev almasını istediği öğrenildi. Şu anda Altay'ın teknik direktörü olan 47 yaşındaki hocanın, 'de futbol koordinatörlüğü görevine getirilmek istendiği belirtildi. Öte yandan Koşukavak'ın, Fenerbahçe'nin adayı olan Nenad Bjelica'nın göreve gelmesi halinde, Hırvat hocanın yardımcılığını yapacağı kaydedildi.

Fenerbahçe, mart ayında yaptığı resmi açıklamada Yalçın Koşukavak ile yapılan görüşmelerin sezon sonuna ertelendiğini belirtmişti.

  1. 08.05.2020
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