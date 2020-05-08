Fenerbahçe'den borçların Türk Lirası'na çevrilmesi hakkında açıklama - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'den borçların Türk Lirası'na çevrilmesi hakkında açıklama

'den borçların 'na çevrilmesi hakkında açıklama

Fenerbahçe'den borçların Türk Lirası'na çevrilmesi hakkında açıklama

Son dakika haberleri... Fenerbahçe cinsinden finansal borçların 'na çevrilmesi hakkında açıklama yaptı.

, toplamda 62.7 milyon dolar (ortalama kur 6.91) ve 108.2 milyon euro (ortalama kur 7.23) borcun 'na çevrildiğini ve borcunun 58 milyon dolara gerilediğini açıkladı.

İşte o açıklama:

  1. 08.05.2020
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