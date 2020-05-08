Fenerbahçe'den borçların Türk Lirası'na çevrilmesi hakkında açıklama
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe döviz cinsinden finansal borçların Türk Lirası'na çevrilmesi hakkında açıklama yaptı.
Fenerbahçe, toplamda 62.7 milyon dolar (ortalama kur 6.91) ve 108.2 milyon euro (ortalama kur 7.23) borcun Türk Lirası'na çevrildiğini ve döviz borcunun 58 milyon dolara gerilediğini açıkladı.
İşte o açıklama:
- 08.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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