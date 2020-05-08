Fenerbahçe'den borçların Türk Lirası'na çevrilmesi hakkında açıklama

Fenerbahçe, toplamda 62.7 milyon dolar (ortalama kur 6.91) ve 108.2 milyon euro (ortalama kur 7.23) borcun Türk Lirası'na çevrildiğini ve döviz borcunun 58 milyon dolara gerilediğini açıkladı.

İşte o açıklama: