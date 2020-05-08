Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan'a: Bize gel yıldız ol!
Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu, G.Saray’ın da talip olduğu Sivas’ın yıldızı Mert Hakan’ı F.Bahçe’ye gelmesi için ikna etmeye çalışıyor. Tecrübeli futbolcunun, kendisine 'idolüm' diyen Mert Hakan'a "Fenerbahçe'ye gel. Burada star olursun" dediği öğrenildi.
Galatasaray'ın prensipte anlaştığı iddia edilen Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan Yandaş'a Fenerbahçe'nin ilgisi devam ediyor.
26 yaşındaki 10 numara ile telefonla konuşan Emre Belözoğlu'nun, kendisine 'idolüm' diyen Mert Hakan'a "Fenerbahçe'ye gel. Burada star olursun. Galatasaray'da Türk oyuncular yer bulamıyor. Bizde yeni bir yapılanma olacak ve sen de baş rollerden birini kap" dediği öğrenildi.
Bu sezon kırmızı- beyazlı formayla dikkat çeken bir performans ortaya koyan Mert Hakan Yandaş, 30 resmi maçta 10 gol atıp, 4 asist yaptı. Başarılı orta saha için Fenerbahçe'nin, G.Saray'dan daha cazip bir teklif hazırladığı dile getiriliyor.
- 8.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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