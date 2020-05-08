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08 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Mert Hakan'a net mesaj! "Bize gel yıldız ol"

'ndan 'a: Bize gel yıldız ol!

Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan'a: Bize gel yıldız ol!

Sportif direktörlüğe hazırlanan , G.Saray’ın da talip olduğu Sivas’ın yıldızı ’ı F.Bahçe’ye gelmesi için ikna etmeye çalışıyor. Tecrübeli futbolcunun, kendisine 'idolüm' diyen Mert Hakan'a "'ye gel. Burada star olursun" dediği öğrenildi.

'ın prensipte anlaştığı iddia edilen 'un yıldızı Yandaş'a 'nin ilgisi devam ediyor.

26 yaşındaki 10 numara ile telefonla konuşan 'nun, kendisine 'idolüm' diyen Mert Hakan'a "Fenerbahçe'ye gel. Burada star olursun. Galatasaray'da Türk oyuncular yer bulamıyor. Bizde yeni bir yapılanma olacak ve sen de baş rollerden birini kap" dediği öğrenildi.

Bu sezon kırmızı- beyazlı formayla dikkat çeken bir performans ortaya koyan Mert Hakan Yandaş, 30 resmi maçta 10 gol atıp, 4 asist yaptı. Başarılı orta saha için Fenerbahçe'nin, G.Saray'dan daha cazip bir teklif hazırladığı dile getiriliyor.

  1. 8.5.2020
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