Anlaşma tamam! Tolga Ciğerci Wolfsburg'a gidiyor
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Sarı lacivertlilerin yıldız isimlerinden Tolga Ciğerci, Almanya'ya dönüyor. Daha önce Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'de oynayan sarı lacivertli ismin Wolsburg ile her konuda anlaşma sağladığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, yeni sezon için Wolfsburg ile her konuda anlaşma sağladı.
Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe yönetimi, takıma dahil edilmesi ve ayrılması planlanan isimlere yoğunlaştı.
Sarı lacivertli ekibin, sakat olmasına rağmen Galatasaray'dan transfer ettiği ve 1 yıllık tedavisinin ardından tekrar futbola döndürdüğü Tolga Ciğerci, "yuvam" dediği sarı lacivertli kulüple ayrılma noktasına geldi.
Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 28 maçta 2 gol ve 4 asiste imza atan Tolga Ciğerci, yeniden Bundesliga'da yer almak istediği için Wolfsburg'dan gelen teklife sıcak bakıyor. Gelen teklifin ardından yapılan görüşmeler neticesinde her konuda anlaşma sağlayan Tolga Ciğerci, yeni sezonda Alman ekibine dahil olacak.
MAX KRUSE'Yİ DE İSTİYORLAR
Öte yandan Alman ekibi Wolfsburg, sarı lacivertli bir diğer oyuncu Max Kruse'ye de talip oldu. Ülkesinin takımından gelen teklife henüz bir cevap vermeyen Max Kruse'nin Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve sarı lacivertli yönetimin de Alman oyuncuyu göndermeyi düşünmediği öğrenildi.
- 08.05.2020
- Güncelleme: 08.05.2020 10:55
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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