Almanlar duyurdu! Fenerbahçeli Zanka 1 yıl daha...

Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'nin transfer ettiği ancak istediği verimi alamadığı Zanka Jorgensen, ocak ayında Fortuna Düsseldorf'a kiralanmıştı.

Alman ekibi ile ilgili yapılan haberde Zanka'nın, takımda kalabileceğine işaret edildi.

Haber, okuyuculara şu şekilde aktarıldı;

"Fortuna Düsseldorf'ta kiralık oyuncu konusunda yeni gelişmeler yaşanabilir. Erik Thommy, Zanka, Valon Berisha kalabilir. Ancak, corona virüsünün getireceği finansal kriz nedeniyle geleğe dair tüm planlar şu anda karışık duruyor.

Kicker, Thommy'un tekrar Stuttgart'tan kiralık alınabileceğini bildirdi. Aynı durumda Fenerbahçe Lazio'dan kiralanan Zanka ve Berişa için de geçerli."