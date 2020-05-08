Almanlar duyurdu! Fenerbahçeli Zanka 1 yıl daha...
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna dahil ettiği Zanka, ara transfer döneminde Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralanmıştı. Bonservisi sarı lacivertlilerde bulunan oyuncu için Alman basını, Düsseldorf'un yeniden Fenerbahçe ile masaya oturabileceğine işaret etti. İşte detaylar.. (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'nin transfer ettiği ancak istediği verimi alamadığı Zanka Jorgensen, ocak ayında Fortuna Düsseldorf'a kiralanmıştı.
Alman ekibi ile ilgili yapılan haberde Zanka'nın, takımda kalabileceğine işaret edildi.
Haber, okuyuculara şu şekilde aktarıldı;
"Fortuna Düsseldorf'ta kiralık oyuncu konusunda yeni gelişmeler yaşanabilir. Erik Thommy, Zanka, Valon Berisha kalabilir. Ancak, corona virüsünün getireceği finansal kriz nedeniyle geleğe dair tüm planlar şu anda karışık duruyor.
Kicker, Thommy'un tekrar Stuttgart'tan kiralık alınabileceğini bildirdi. Aynı durumda Fenerbahçe Lazio'dan kiralanan Zanka ve Berişa için de geçerli."
- 08.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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