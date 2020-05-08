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08 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Almanlar duyurdu! O takım istiyor...

Almanlar duyurdu! Fenerbahçeli 1 yıl daha...

Almanlar duyurdu! Fenerbahçeli Zanka 1 yıl daha...

'nin sezon başında kadrosuna dahil ettiği , ara döneminde Almanya'nın takımına kiralanmıştı. Bonservisi sarı lacivertlilerde bulunan oyuncu için Alman basını, Düsseldorf'un yeniden Fenerbahçe ile masaya oturabileceğine işaret etti. İşte detaylar.. (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Sezon başında büyük umutlarla 'nin ettiği ancak istediği verimi alamadığı Jorgensen, ocak ayında 'a kiralanmıştı.

Alman ekibi ile ilgili yapılan haberde Zanka'nın, takımda kalabileceğine işaret edildi.

Haber, okuyuculara şu şekilde aktarıldı;

"Fortuna Düsseldorf'ta kiralık oyuncu konusunda yeni gelişmeler yaşanabilir. Erik Thommy, Zanka, Valon Berisha kalabilir. Ancak, corona virüsünün getireceği finansal kriz nedeniyle geleğe dair tüm planlar şu anda karışık duruyor.

Kicker, Thommy'un tekrar Stuttgart'tan kiralık alınabileceğini bildirdi. Aynı durumda Fenerbahçe Lazio'dan kiralanan Zanka ve Berişa için de geçerli."

  1. 08.05.2020
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