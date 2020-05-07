Ravil Tagir konusunda yine aynı açıklama!
F.Bahçe'nin TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan transfer etmek istediği 17 yaşındaki Kazak asıllı stoper Ravil Tagir için kulübünden ilginç bir açıklama geldi.
F.Bahçe'nin TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan transfer etmek istediği 17 yaşındaki Kazak asıllı stoper Ravil Tagir için kulübünden ilginç bir açıklama geldi. Daha önce sarı-lacivertlilerin transfer ettiği kaleci Berke ve Barış Alıcı için de "Avrupa'ya satmak istiyoruz" diyen Altınordu kulübü, iki oyuncu için Fenerbahçe'den gelen teklifi hemen kabul etmişti.
- 7.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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