Ravil Tagir konusunda yine aynı açıklama! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Ravil Tagir konusunda yine aynı açıklama!

konusunda yine aynı açıklama!

Ravil Tagir konusunda yine aynı açıklama!

F.Bahçe'nin  1. Lig ekibi 'dan etmek istediği 17 yaşındaki Kazak asıllı stoper için kulübünden ilginç bir açıklama geldi.

F.Bahçe'nin 1. Lig ekibi 'dan etmek istediği 17 yaşındaki Kazak asıllı stoper için kulübünden ilginç bir açıklama geldi. Daha önce sarı-lacivertlilerin transfer ettiği kaleci Berke ve Barış Alıcı için de "Avrupa'ya satmak istiyoruz" diyen Altınordu kulübü, iki oyuncu için 'den gelen teklifi hemen kabul etmişti.

  1. 7.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ravil Tagir konusunda yine aynı açıklama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA