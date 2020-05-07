Olağanüstü kongre sesleri
Başkan Ali Koç’un, yönetimini güçlendirmek için kulübü olağanüstü kongreye götürebileceği iddiaları ortaya çıktı.
Fenerbahçe yönetiminde Başkan Vekili Semih Özsoy'un istifa etmesi, Ali Koç'un bunu kabul etmemesiyle başlayan çatırdamalar kulüpte radikal kararları beraberinde getirebilir. 2021 yazına kadar görev süresi bulunan başkan Ali Koç'un, koronavirüs salgınının bitmesinin ardından kulübü olağanüstü konrgreye götürebileceği konuşuluyor. Koç'un, daha güçlü isimlerle bir yönetim oluşturup yola devam etmek isediği kaydedildi.
- 7.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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