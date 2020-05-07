Kanarya hız kesmedi
Fenerbahçe, 12 Haziran'da başlaması planlanan Süper Lig için hazırlıklarına devam ediyor.
Fenerbahçe, 12 Haziran'da başlaması planlanan Süper Lig için hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra üçüncü antrenmanını gerçekleştirdi. Dörderli gruplar halinde tesislere gelen futbolcular, sosyal mesafe kuralına uygun olarak çalışmalarını sürdürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, dayanıklılık parkurunda top sürme ve bitiricilik çalışmaları yapıyor.
- 7.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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