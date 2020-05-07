Kanarya hız kesmedi

Fenerbahçe, 12 Haziran'da başlaması planlanan Süper Lig için hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra üçüncü antrenmanını gerçekleştirdi. Dörderli gruplar halinde tesislere gelen futbolcular, sosyal mesafe kuralına uygun olarak çalışmalarını sürdürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, dayanıklılık parkurunda top sürme ve bitiricilik çalışmaları yapıyor.