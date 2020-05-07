Kanarya hız kesmedi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Kanarya hız kesmedi

Kanarya hız kesmedi

Kanarya hız kesmedi

, 'da başlaması planlanan için hazırlıklarına devam ediyor.

, 'da başlaması planlanan için hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra üçüncü antrenmanını gerçekleştirdi. Dörderli gruplar halinde tesislere gelen futbolcular, sosyal mesafe kuralına uygun olarak çalışmalarını sürdürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, dayanıklılık parkurunda top sürme ve bitiricilik çalışmaları yapıyor.

  1. 7.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kanarya hız kesmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA