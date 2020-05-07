İtalyanlar duyurdu! Jose Callejon Fenerbahçe'yi reddetti çünkü...

Kısa süre önce Fenerbahçe'nin gündemine gelen Jose Callejon ile ilgili İtalyan medyası önemli bir habere imza attı.

Casanapoli.net adlı internet sitesinde Fenerbahçe'nin Callejon girişimine ilişkin şu ifadelere yer verildi;

"Joca Callejon, hala Valencia'nın gündeminde. İspanyol kulübünün yöneticileri, Napoli'de oynayan yıldıza ilgilerini açık bir şekilde aktardılar. Valencia, Callejon'un önüne 3 yıllık bir teklif sundu.

FENERBAHÇE'DE SORUN FFP

Fenerbahçe'nin de Jose Callejon'a ilgisi bulunuyor. Sarı lacivertliler, yaz aylarında oyuncuyu transfer etmek istiyor. Ancak Fenerbahçe, Finansal Fair Play nedeniyle, sezonluk maksimum 3 milyon euroluk maaş sunabiliyor. Oyuncu, bu rakam yerine Valencia'nın önerdiği 3.5 milyon euro +bonuslu teklifi ve Sevilla'nın önerisini dinlemeyi tercih ediyor."