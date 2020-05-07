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07 Mayıs 2020, Perşembe
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İtalyanlar duyurdu! Jose Callejon 'yi reddetti çünkü...

İtalyanlar duyurdu! Jose Callejon Fenerbahçe'yi reddetti çünkü...

'de son dakika gelişmesi... Kısa süre önce sarı lacivertlilerin gündemine gelen Jose Callejon ile ilgili İtalyan basını önemli bir haber okuyucularıyla paylaştı. Sarı lacivertlilerin yıldız futbolcuya ilgisinin olduğu belirtilen haberde, transfere engel olan 'kuralı' açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Kısa süre önce 'nin gündemine gelen Jose Callejon ile ilgili İtalyan medyası önemli bir habere imza attı.

Casanapoli.net adlı internet sitesinde Fenerbahçe'nin Callejon girişimine ilişkin şu ifadelere yer verildi;

"Joca Callejon, hala Valencia'nın gündeminde. İspanyol kulübünün yöneticileri, Napoli'de oynayan yıldıza ilgilerini açık bir şekilde aktardılar. Valencia, Callejon'un önüne 3 yıllık bir teklif sundu.

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Fenerbahçe'nin de a ilgisi bulunuyor. Sarı lacivertliler, yaz aylarında oyuncuyu etmek istiyor. Ancak Fenerbahçe, Finansal Fair Play nedeniyle, sezonluk maksimum 3 milyon euroluk maaş sunabiliyor. Oyuncu, bu rakam yerine Valencia'nın önerdiği 3.5 milyon euro +bonuslu teklifi ve Sevilla'nın önerisini dinlemeyi tercih ediyor."

  1. 07.05.2020
  2. Güncelleme: 07.05.2020 16:29
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