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07 Mayıs 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'nin Mesut planı

Fenerbahçe'nin Mesut planı

Fenerbahçe'nin son yıllardaki en büyük hedefi olan için yeni formül bulundu.

Kanarya'nın son yıllardaki en büyük hedefi olan için yeni formül bulundu. şubesindeki Beko'nun sponsorluğunu sınırlandırmayı düşünen Başkan , Mesut'u bireysel sponsorlukla takıma kazandırmayı planlıyor. Koç, hem firmanın uluslararası tanınırlığına katkı sağlamak hem de Özil'i Fener'e getirerek çifte kar sağlayacak.

  1. 7.5.2020
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