Fenerbahçe'nin Mesut planı
Fenerbahçe'nin son yıllardaki en büyük transfer hedefi olan Mesut Özil için yeni formül bulundu.
Kanarya'nın son yıllardaki en büyük transfer hedefi olan Mesut Özil için yeni formül bulundu. Basketbol şubesindeki Beko'nun sponsorluğunu sınırlandırmayı düşünen Başkan Ali Koç, Mesut'u bireysel sponsorlukla takıma kazandırmayı planlıyor. Koç, hem firmanın uluslararası tanınırlığına katkı sağlamak hem de Özil'i Fener'e getirerek çifte kar sağlayacak.
- 7.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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