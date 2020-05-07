Bjelica’nın prensleri belli oldu!
Fenerbahçe ile sözleşme imzalama aşamasına gelen Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, derbiler dahil sarı-lacivertli takımın bu sezon oynadığı tüm maçları izledi.
Fenerbahçe ile sözleşme imzalama aşamasına gelen Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, derbiler dahil sarı-lacivertli takımın bu sezon oynadığı tüm maçları izledi. Takım kurgusu ve oyuncuların bireysel performanslarını mercek altına alan 48 yaşındaki teknik adamın özelikle üç ismin kesinlikle takımda kalmasını istediği öğrenildi. Bjelica'nın forvetteki dinamizmine hayran kaldığı Vedat Muriç ile takımı maestro gibi yöneten Luiz Gustavo'nun yanı sıra stoperde görev yapan Serdar Aziz'i beğendiği ve şimdiden 11'e yazdığı öğrenildi.
- 7.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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