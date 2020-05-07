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07 Mayıs 2020, Perşembe
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Bjelica’nın prensleri belli oldu!

Bjelica’nın prensleri belli oldu!

 ile sözleşme imzalama aşamasına gelen Hırvat teknik adam , derbiler dahil sarı-lacivertli takımın bu sezon oynadığı tüm .

ile sözleşme imzalama aşamasına gelen Hırvat teknik adam , derbiler dahil sarı-lacivertli takımın bu sezon oynadığı tüm . Takım kurgusu ve oyuncuların bireysel performanslarını mercek altına alan 48 yaşındaki teknik adamın özelikle üç ismin kesinlikle takımda kalmasını istediği öğrenildi. Bjelica'nın forvetteki dinamizmine hayran kaldığı Vedat Muriç ile takımı maestro gibi yöneten Luiz Gustavo'nun yanı sıra stoperde görev yapan 'i beğendiği ve şimdiden 11'e yazdığı öğrenildi.

  1. 7.5.2020
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