Bjelica’nın prensleri belli oldu!

Fenerbahçe ile sözleşme imzalama aşamasına gelen Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, derbiler dahil sarı-lacivertli takımın bu sezon oynadığı tüm maçları izledi. Takım kurgusu ve oyuncuların bireysel performanslarını mercek altına alan 48 yaşındaki teknik adamın özelikle üç ismin kesinlikle takımda kalmasını istediği öğrenildi. Bjelica'nın forvetteki dinamizmine hayran kaldığı Vedat Muriç ile takımı maestro gibi yöneten Luiz Gustavo'nun yanı sıra stoperde görev yapan Serdar Aziz'i beğendiği ve şimdiden 11'e yazdığı öğrenildi.