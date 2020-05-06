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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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’e teklif var ama...

Vedat Muriç’e teklif var ama...

yönetimi öncesinde mali yükü hafifletmek için gelecek teklifleri değerlendirme kararı almıştı. en çok prim yapan ismi de 'ti. Kosovalı oyuncuya ve 'den talipler var, sözlü teklifler de iletildi ancak rakamlar beklentilerin hayli altında kaldı.

yönetimi öncesinde mali yükü hafifletmek için gelecek teklifleri değerlendirme kararı almıştı. en çok prim yapan ismi de 'ti. Kosovalı oyuncuya ve 'den talipler var, sözlü teklifler de iletildi ancak rakamlar beklentilerin hayli altında kaldı. Sarı-lacivertli yönetim, Muriç için yapılan 3-4 milyon euro seviyesindeki önerileri geri çevirdi.
  1. 6.5.2020
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