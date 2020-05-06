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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Kameni’nin pişmanlığı

Kameni’nin pişmanlığı

2017 yazında Malaga'dan bedelsiz 'ye gelen ve sadece 9 lig maçında forma giyip 13 gol yiyen , "'nde oynamak için Fenerbahçe'ye gitmiştim. şansım olsa 'ye gitmezdim. " açıklamasını yaptı.

2017 yazında Malaga'dan bedelsiz 'ye gelen ve sadece 9 lig maçında forma giyip 13 gol yiyen , ilginç bir açıklama yaptı. 36 yaşındaki file bekçisi, "'nde oynamak için Fenerbahçe'ye gitmiştim. şansım olsa 'ye gitmezdim. " açıklamasını yaptı. Sarı-lacivertli takıma hiç katkı sağlayamayan Kamerunlu kaleci, Fenerbahçe'den sonra takım bulamadı.
  1. 6.5.2020
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