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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Ferdi kendini iyi hissediyor

Ferdi kendini iyi hissediyor

Salgın döneminde evde bireysel çalışmalarını aksatmadan sürdüren 'nin genç yeteceği , kendini iyi hissettiğini söyledi.

Salgın döneminde evde bireysel çalışmalarını aksatmadan sürdüren 'nin genç yeteceği , kendini iyi hissettiğini söyledi. Önceki gün gruplar halinde yapılan çalışmada yer alan 20 yaşındaki oyuncu, "Evde olduğumuz dönemde programı harfiyen uyguladım. Şu anda fitim. Takımla birlikte topla çalışmalara da yakında başlarız. Lig başladığında takıma maksimum katkıyı yapacağım" dedi.
  1. 6.5.2020
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