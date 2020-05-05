Fenerbahçe'de Dirk Kuyt sürprizi! Açıklama geldi
Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2016-17 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Dirk Advocaat, bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Dirk Kuyt ile ilgili açıklamalarda bulundu. Advocaat, "Orada kendisine çok saygı duyuluyor. Bence Kuyt için Fenerbahçe'de çalışmak ideal olur" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
2012-15 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve gösterdiği performansla sarı-lacivertli takımın unutulmaz isimlerinden biri haline gelen Hollandalı eski futbolcu Dirk Kuyt ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
2016-17 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran ve şu anda Feyenoord'un başında bulunan tecrübeli çalıştırıcı Dick Advocaat, Hollanda basınına sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir açıklama yaptı.
"KUYT İÇİN FENERBAHÇE İDEAL TERCİH"
Milliyet'in derlerdiği habere göre Advocaat, "Kuyt gelecek yıl Feyenoord'da A takımın teknik heyet kadrosunda olmayacak. Şu anda teknik direktörlüğe geçiş için çalışmalar yapıyor. Bazı yerlerde görev yaparak tecrübe edinmek istiyor. Kuyt'ın çalışmak istediği yerler Liverpool ve Fenerbahçe... Fenerbahçe'de Kuyt'a çok saygı duyuluyor. Kuyt için Fenerbahçe tercihi bence ideal" dedi.
Üç sezon boyunca Fenerbahçe'de top koşturan Dirk Kuyt, sarı-lacivertli formayla çıktığı 130 maçta 37 gol ve 28 asistlik bir performans sergiledi. Hollandalı eski yıldız ayrıca 2013-14 sezonunda kazanılan şampiyonlukta önemli bir rol oynamıştı.
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