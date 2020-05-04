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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Yiğithan’a başsağlığı

Yiğithan’a başsağlığı

 Kulübü, oyuncusu 'nin vefat eden annesi için başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada, " takımımızda oynamış olan Yiğithan Güveli'ye ve yakınlarına başsağlığı, merhumeye Allah'tan rahmet diliyoruz" dendi.

Kulübü, oyuncusu 'nin vefat eden annesi için başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada, " takımımızda oynamış olan Yiğithan Güveli'ye ve yakınlarına başsağlığı, merhumeye Allah'tan rahmet diliyoruz" dendi.
  1. 4.5.2020
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