Son dakika: Fenerbahçe sahaya indi! İşte ilk görüntüler...
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Corona virüsü salgını sebebiyle lige verilen arada karantina kurallarına uyan ve bu süreyi evlerinde çalışarak geçiren Fenerbahçeli futbolcular bu sabah sahaya indi. İşte ilk görüntüler...
Son saha çalışmasını 18 Mart'ta yapan sarı lacivertliler 45 gün sonra ilk kez tesislere gelerek hafif bir antrenmanı gerçekleştirdi. Önce teknik heyet fitness salonunu ve saha içindeki çalışma düzenini hazırladı. Teknik heyetin maskeli oldukları görüldü. Günlerdir hijyenik bir şekilde tutulan tesislerde futbolcular 4'lü gruplar halinde çalışırken birbirinden mesafeli düz koşu yaptıkları görüldü. Oyuncular ısındıktan sonra kültür-fizik hareketleri yaparak kasları esnettiler. Son olarak özledikleri meşin yuvarlağa da kavuşan futbolcular bir süre topla çalışma yaptılar.
2'er saat arayla tesislere gelen futbolcu grupları sahanın farklı bölgelerinde haifi bir çalışma gerçekleştirdiler. Futbolcular Samandıra'da yaptıkları antrenmanlarda sahanın farklı alanlarını kullanırken, tesislerde de farklı soyunma odalarını tercih ettiler. Birçok futbolcu evden araçlarıyla hazır gelip, idmanını yapıp tekrar evine döndü. Bazı ıyuncular tesislerdeki duşu kullanmazken, duşlarını evinde yapmayı tercih ettiler.
- 04.05.2020
- Güncelleme: 04.05.2020 14:22
- Baharın habercisi hıdırellez nedir? Hıdırellez nasıl kutlanır? Hıdırellez ne zaman?
- Son dakika: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sözleşmesini feshetti
- Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Nenad Bjelica kimdir? Kariyeri ve yönettiği takımlar...
- Son dakika: Fenerbahçe sahaya indi! İşte ilk görüntüler...
- Bua transferini duyurdular! Beşiktaş ya da...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Fenerbahçe sahaya indi! İşte ilk görüntüler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.