Son dakika: Fenerbahçe sahaya indi! İşte ilk görüntüler... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe sahaya indi! İşte ilk görüntüler...

dakika: sahaya indi! İşte ilk görüntüler...

Son dakika: Fenerbahçe sahaya indi! İşte ilk görüntüler...

dakika haberleri... Corona virüsü salgını sebebiyle lige verilen arada karantina kurallarına uyan ve bu süreyi evlerinde çalışarak geçiren Fenerbahçeli futbolcular bu sabah sahaya indi. İşte ilk görüntüler...

saha çalışmasını 18 Mart'ta yapan sarı lacivertliler 45 gün sonra ilk kez tesislere gelerek hafif bir antrenmanı gerçekleştirdi. Önce teknik heyet fitness salonunu ve saha içindeki çalışma düzenini hazırladı. Teknik heyetin maskeli oldukları görüldü. Günlerdir hijyenik bir şekilde tutulan tesislerde futbolcular 4'lü gruplar halinde çalışırken birbirinden mesafeli düz koşu yaptıkları görüldü. Oyuncular ısındıktan sonra kültür-fizik hareketleri yaparak kasları esnettiler. Son olarak özledikleri meşin yuvarlağa da kavuşan futbolcular bir süre topla çalışma yaptılar.

2'er saat arayla tesislere gelen futbolcu grupları sahanın farklı bölgelerinde haifi bir çalışma gerçekleştirdiler. Futbolcular Samandıra'da yaptıkları antrenmanlarda sahanın farklı alanlarını kullanırken, tesislerde de farklı soyunma odalarını tercih ettiler. Birçok futbolcu evden araçlarıyla hazır gelip, idmanını yapıp tekrar evine döndü. Bazı ıyuncular tesislerdeki duşu kullanmazken, duşlarını evinde yapmayı tercih ettiler.

Fenerbahçe çalışmalara başladı! İşte ilk görüntüler...

  1. 04.05.2020
  2. Güncelleme: 04.05.2020 14:22
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