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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Kanarya sahaya iniyor

Kanarya sahaya iniyor

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle sportif faaliyetlere verilen arada hazırlıklarını evde sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, bugünden itibaren saha çalışmalarına başlayacak.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle sportif faaliyetlere verilen arada hazırlıklarını evde sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, bugünden itibaren saha çalışmalarına başlayacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Samandıra 'nde toplanacak futbolcular, gruplar halinde çalışacak. Her grupta 4 futbolcu bulunacak ve oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenman yapacak. Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir diğer gruptaki oyuncular, saha çalışmalarını gerçekleştirecek. Tüm oyuncuların bu karar öncesi koronavirüs testinden geçirildiği öğrenildi.
  1. 4.5.2020
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