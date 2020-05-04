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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus’a 8 milyon euro

’a 8 milyon euro

Jorge Jesus’a 8 milyon euro

 Ligi ekibi Flamengo'nun , 'Jorge, amado e desamado' adlı kariyerini anlattığı kitabında, 'nın başındayken çok ciddi teklifleri geri çevirdiğini açıkladı.

Ligi ekibi Flamengo'nun , 'Jorge, amado e desamado' adlı kariyerini anlattığı kitabında, 'nın başındayken çok ciddi teklifleri geri çevirdiğini açıkladı. Porto'nun 7, Anzhi'nin 8 milyon euro'luk tekliflerini reddettiğini, Monaco ve Milan'a da "Hayır" dediğini belirten Jesus kitapta, "Anzhi ile birlikte en yüksek teklif 'den gelmişti. 8 milyon euro önermişlerdi" ifadesini kullandı.
  1. 4.5.2020
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