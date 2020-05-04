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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Gustavo'ya kancası!

Gustavo'ya Lyon kancası!

Hayal kırıklığı bir sezon yaşayan 'de takımın en beğenilen ismi şüphesiz 'ydu. yıldıza 'dan teklif geldi. 2019 yazında Marsilya'dan 6 milyon euro'ya edilen Brezilyalı oyuncuya, ekibi 'un talip olduğu öğrenildi.

Hayal kırıklığı bir sezon yaşayan 'de takımın en beğenilen ismi şüphesiz 'ydu. yıldıza 'dan teklif geldi. 2019 yazında Marsilya'dan 6 milyon euro'ya edilen Brezilyalı oyuncuya, ekibi 'un talip olduğu öğrenildi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ligin bitirildiği Fransa'da yeni sezon için çalışmalara başlayan Lyon'da Sportif Direktör Juninho'nun, Luiz Gustavo'yu çok istediği ve alınması için yönetiminde baskı yaptığı öğrenildi. Fenerbahçe'ye Lyon'dan gelen ilk teklif kabul edilmemişti ancak Fransızlar'ın yeni bir öneriyle sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı ifade edildi. Luiz Gustavo, bu sezon 'de 22 maçta görev yaptı takıma 2 gol, 1 asistli katkı yaptı.
  1. 4.5.2020
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