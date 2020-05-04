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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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'den 113'üncü yıl mesajı

Fenerbahçe'den 113'üncü yıl mesajı

F.Bahçe Kulübü'nün kuruluşunun 113. ve Atatürk'ün ziyaretinin 102. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlandı.

F.Bahçe Kulübü'nün kuruluşunun 113. ve Atatürk'ün ziyaretinin 102. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlandı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yer alan mesajda, "Kulübümüzün kuruluşunun 113'üncü, istiklal savaşımızın lideri ve cumhuriyetimizin kurucusu 'ün kulübümüzü ziyaretinin 102'nci yıl dönümü kutlu olsun. Atatürk'ün 3 Mayıs 1918'de yaptığı ziyareti kuruluş günü olarak benimseyen kulübümüz, 113 yıldır sporun her dalında iddiasını sürdürdü, şampiyonluklar, kupalar kazandı. Asırlık çınar , 113 yıldır dimdik ayakta ve taraftarının desteğiyle ayakta kalmaya devam edecek. Fenerbahçe sen çok yaşa!" ifadeleri kullanıldı.

  1. 4.5.2020
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