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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Ekici’ye yol göründü

Ekici’ye yol göründü

'den yıllık 2 milyon euro kazanan, ancak geldiği günden beri kulübe beklenen katkıyı yapamayan 'nin sözleşmesi yenilenmeyecek.

'den yıllık 2 milyon euro kazanan, ancak geldiği günden beri kulübe beklenen katkıyı yapamayan 'nin sözleşmesi yenilenmeyecek. Halen kulüpten haber bekleyen tecrübeli oyuncuya, "Mukavele yenilenmeyecek. Önüne bakabilirsin" denilecek.
  1. 4.5.2020
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