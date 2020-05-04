Açıklandı! Mauricio Isla kariyerine orada devam edecek
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamalarına başlandı... Bu bağlamda gelecek ve gönderilecek isimleri belirleyen Kanarya'da sözleşmesi sona erecek Mauricio Isla'ya yeni kontrat önerilmeyecek. Öte yandan todofichajes.com adlı internet sitesi, Isla'nın yeni takımını da duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor... Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun planlamalarını yapan sarı lacivertlilerde ilk yolcu belli oldu.
Todofichajes.com adlı internet sitesinde konu ile ilgili yer alan haber şu şekilde;
"Mauricio Isla, gelecek yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'den ayrılacak isimlerden biri olacak. Şililinin Türkiye'de önemli bir yeri olmasına rağmen, kariyerine Yunanistan'da devam edileceği belli oldu.
Olimpiakos, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek sağ beki Omar Elabdellaoui yerine Mauricio Isla'yı düşünüyor.
31 yaşındaki futbolcu, Premier Lig, Serie A, Fransa Lig 1 ve Türkiye Ligi'nin ardından yeni bir ligde şansını deneyecek."
- 04.05.2020
- Güncelleme: 04.05.2020 17:44
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